Fethiye’de ev arkadaşını çekiçle öldüren zanlı tutuklandı

Fethiye'nin Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi'nde bulunan bir apartmanda yaşayan Gürol Uslu (56) ile ev arkadaşı C.İ (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C.İ, Gürol Uslu'nun kafasına çekiçle vurdu. Olaydan sonra emniyete giden C.İ. suçunu itiraf ederek teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Uslu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Uslu'nun cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırdı. Gözaltına alınan C.İ. adliyeye sevk edildi. C.İ çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.