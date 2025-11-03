Haberler Yaşam Haberleri Fethiye’de feci paraşüt kazası: Rus turist hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 3.11.2025 18:01

Fethiye’de feci paraşüt kazası: Rus turist hayatını kaybetti!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Babadağ’da bin 700 metrelik pistten atlayış yapan Rus paraşüt pilotu, kayalıklara düşerek hayatını kaybetti.

İHA
Fethiye’de feci paraşüt kazası: Rus turist hayatını kaybetti!

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ'ın bin 700 metrelik pistinden single atlayış yapan Rus uyruklu paraşüt pilotu Viacheslav Gribanov (37), atlayışın ardından kontrolünü kaybederek kayalık alana düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Gribanov'un düştüğünü gören diğer pilotlar durumu hemen UMKE, JAK ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, Rus turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gribanov'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından UMKE ve JAK ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden alınarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fethiye’de feci paraşüt kazası: Rus turist hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz