Haberler Yaşam Haberleri Fethiye’de genç öğretmen hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 8.04.2026 13:13

Fethiye’de genç öğretmen hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde görev yapan okul öncesi öğretmeni Ebru Akça, uzun süredir mücadele ettiği kronik rahatsızlık nedeniyle genç yaşta hayatını kaybetti.

Hayrettin ŞAŞMAZ
Fethiye’de genç öğretmen hayatını kaybetti
İncirköy İlkokulu'nda ana sınıfı öğretmeni olarak görev yapan Akça'nın vefatı, ilçede ve eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu.
Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, yayımladığı taziye mesajında, genç öğretmenin kaybının kendisini derinden üzdüğünü belirtti. Kaya mesajında şu ifadelere yer verdi: "İlçemiz İncirköy İlkokulu Ana Sınıfı Öğretmeni Ebru Akça'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Merhum öğretmenimize Allah'tan rahmet; eğitim camiamıza, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Özverili çalışmaları ve öğrencilerine olan bağlılığı anılan Ebru Akça'nın acı haberiyle, meslektaşları, öğrencileri ve eğitim camiasını yasa boğdu.
Akça'nın cenazesi 8 Nisan öğle namazına müteakip Çatalarık Şehir Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Fethiye’de genç öğretmen hayatını kaybetti
