Haberler Yaşam Haberleri Fethiye'de göçmen kaçakçılığı olayına karıştığı iddiasıyla 8'i Türk, 4'ü Suriyeli 12 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 26.4.2025 22:20 Son Güncelleme: 26.4.2025 22:24

Fethiye'de göçmen kaçakçılığı olayına karıştığı iddiasıyla 8'i Türk, 4'ü Suriyeli 12 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen göçmen kaçakçılığı ile mücadele operasyonunda Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından planlı olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli'den 8'i Türk, 4'ü Suriyeli 12 şüpheli tutuklanırken, 3'ü Türk, 3'ü Suriyeli 6 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Erdoğan CANKUŞ
Fethiye’de göçmen kaçakçılığı olayına karıştığı iddiasıyla 8’i Türk, 4’ü Suriyeli 12 şüpheli tutuklandı

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen soruşturma kapsamında 7 ayrı yakalamada 188 düzensiz göçmen ve 9 organizatör yakalanırken, 4'ü Türk, 3'ü Suriyeli tutuklanırken, 2'si Türk, 1'i Suriyeli 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu kapsamda yürütülen teknik takip sonucu Batı illerinden Muğla'ya getirilip konaklama imkanı sağlayan ve bot ile Fethiye'den çıkış organizasyonu yaptığı tespit edilen Fethiye Merkezli Dalaman ilçesinde ve İstanbul Gaziantep, Kilis, Adana, Mersin, Karaman, Antalya, Aydın, Rize ve Samsun'da eş zamanlı operasyonda 11'i Türk 7'si Suriyeli toplam 18 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek 120 bin 300 TL ve 1.100 dolar para ,dijital materyallere el konulurken 3 araca da el konuldu. 18 şüpheli sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilirken 8'i Türk, 4'ü Suriyeli 12 şüpheli tutuklandı. 3'ü Türk 3'ü Suriyeli 6 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yetkililer göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye aralıksız devam edileceğini belirttiler.

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Fethiye'de göçmen kaçakçılığı olayına karıştığı iddiasıyla 8'i Türk, 4'ü Suriyeli 12 şüpheli tutuklandı
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