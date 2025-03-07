Fethıye’de otomobille motosiklet çarpıştı! Suriye uyruklu motosiklet sürücüsü öldü

Kaza, Fethiye – Antalya karayolu üzerindeki Çamköy Kavşağı'nda meydana geldi. Beşir El Hamuud'un kullandığı motosiklet, Ş.E.'nin yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Beşir El Hamuud, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Hamuud, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ş.E. ise gözaltına alındı.