Fethiye’de Paslı çifti cinayetinde beraat kararı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 9 Mart 2016 tarihinde av tüfeği ile öldürülen Cahit ve Hatice Paslı çifti cinayetiyle ilgili tutuklu bulunan Muhammet Ali V.'nin, yargılandığı Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında beraat ve tahliye kararı çıktı.



Fethiye'nin Mendos Dağı Alışlıbaşı mevkiinde 9 Mart 2016'da motosikletiyle keçilerinin yanına giderken tüfekle öldürülen çoban çifti, o esnada bölgede antrenman yapan motosiklet sporcusu Serkan Özdemir bulmuştu. Yapılan ilk incelemede iki çocuk babası Cahit Paslı'nın (44) göğsünden, Hatice Paslı'nın (38) ise sırtından tüfekle yakın mesafe atışıyla vurulduğu belirlenmişti.Atv'de Müge Anlı'nın programında haftalar boyu cinayetin aydınlanması katil ya da katillerin bulunması için gerçekleştirilen programların ardından cinayetle ilgili olarak Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT), cinayetin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde dosya yeniden ele alınarak, soruşturma derinleştirilmişti. Jandarma yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından, çoban çiftin ölümüyle ilgili olarak Paslı çiftinin arkadaşı olduğu öğrenilen Muhammet Ali V.'yi yakalayıp sorguladıktan sonra adliyeye sevk edilip tutuklanmıştı .

15 AYDIR TUTUKLU

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve 14 aydır tutuklu bulunan Muhammet Ali V.Elmalı Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan , SEGBİS ile katıldığı duruşmada suçsuz olduğunu tekrarlayıp beraatini istedi. Duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Ali V.'nin avukatları Bülent Demen, Coşkun Deniz Bülbül ile öldürülen Hatice Paslı'nın babası Baki Koç ve çiftin çocukları Ayşenur Paslı ile Tolga Paslı da katıldı.

SAVCI 2 AYRI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Fethiye 1.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savcı sanığın öldürülen Paslı çiftine karşı eski ortaklıklarından ve hayvanlarının çalınması olaylarından dolayı husumet beslemesi olayın öncesinde farklı kişilere Paslı çiftini kastederek "İkisini birden ortadan kaldırmak lazım" "Ben bu Cahit Paslı'yı öldüreceğim.Ama Allahın'dan bulsun"şeklinde öldürme kastını ortaya koyduğu sözler söylemesi , olayın günü sanıktan alınan sağ el ,sol el ve tüm giysi svapları üzerinde atış artığı tespit edilmesi , olay yerinde ele geçirilen kartuş ile tanık Şuayp'in beyanına göre sanığın kaybetmiş olduğunu iddia ettiği av tüfeğinden daha önce ateşlendiği söylenen ve tanık Şuayp tarafından teslim edilen kartuşların karşılaşmalı incelemesinde aynı tüfekten atıldıklarının tespit edilmesi , sanığın olay sonrasında eşine yöresel dilde "kifayetsiz , işe yaramaz " anlamına geldiği belirtilen " eee eşek kör" şeklinde mesaj atması ve bu mesajı niye attığına ilişkin aşamalarda mantıklı bir açıklama yapamaması birlikte değerlendirildiğinde sanık savunmalarının gerçeği yansıtmadığı , cezadan kaçmaya yönelik olduğu bu sebeple itibar edilemeyeceği ve böylece açıklanan deliller kapsamında Paslı çiftini öldüren kişinin sanık olduğu ve eylemlerini önceden planlayarak hareket ettiği anlaşılmakla sanığın komşusu olan ve önceye dayalı husumet beslediği ve çifti motosiklet ile Mendos dağındaki ağıllarına gittikleri esnada kaybolduğunu iddia ettiği av tüfeğiyle ateş ederek çifti tasarlayarak kasten öldürmek suretiyle kasten öldürme suçunu işlediği anlaşıldığından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmesini istedi.

KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM

Tutuklu sanık Muhammet Ali V. Mütalaaya karşı savunmasında "Kimseyi öldürmedim, benim çalınan tüfeğim oraya nasıl gittiğinin araştırılmasını istiyorum.benim olay saatinde nerede olduğum telefon sinyallerinden bellidir.Suçu kabul etmiyorum.Beraatimi istiyorum." dedi.

SANIK AVUKATLARI "DELİLLER YETERLİ DEĞİL"

Sanık avukatları Bülent Demen ve Coşkun Deniz Bülbül mütalaaya karşı savunmalarında dosyadaki delillerin yetersizliğine dikkat çektiler."Tutuklu sanık Muhammet Ali V.'nin silahı yok.Söz konusu kartuşların Muammet Ali V.'nin silahından atıldığı belli değildir.Ölenlere bakıldığında biri göğsünden diğeri arkasından vurulmuştur.Motorda giden bu iki kişi vurulduğu anda nizami şekilde düşmesi söz konusu olamaz.Olay yerinde bir tane örnek kartuş bırakılıyor.Sonrasında da bu kartuşa benzer nitelikte başka kartuşlarda getirilerek kolluk kuvvetine veriliyor.Bize göre bir kişinin bu silahtan atıldığını biliyorum diyen bir kişinin getirdiği kartuşlar hükme esas alınamaz.Bizim söylediğimiz şüpheler kabul edilebilir şüphelerdir.Muhammet Ali V.'nin iki defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilmesi için somut bir delil söz konusu değildir. Muhammet Ali V. Lehine beraat kararı verilmesi ve tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz."şeklinde savunma yaptılar.

SON SÖZÜ SORULDU

Duruşmada çiftin çocukları Ayşenur Paslı ve Tolga Paslı savcının mütalaasına karşı bir diyeceklerinin olmadığını belirtirlerken tutuklu sanık Muhammet Ali V. Son sözünde "Beraatimi istiyorum"ifadelerinde bulundu.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA VERİLDİ

Fethiye 1.Ağır Ceza Mahkemesi hükmünde 14 aydır tutuklu bulunan Muhammet Ali V.'nin Cahit Paslı ve eşi Hatice Paslı'yı kasten öldürme suçundan "Muhammet Ali V. İçin ayrı ayrı iki kez cezalandırılması talepli kamu davası açılmış ise de yapılan yargılama ve toplanan delillere göre suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatine karar verdi.Sanığın tahliyesine de karar veren mahkeme kararına ,mahkeme başkanının muhalefet şerhi düştüğü kararın oy çokluğu ile alındığı kaydedildi.

ACILI BABA "KANUN SUÇLUYU BULSUN"

Duruşmayı büyük üzüntüyle izleyen Hatice Paslı'nın babası Baki Koç "Kanun suçluyu bulsun.Cinayet olalı 7 yıl oldu.Acım tarif edilemez.Çok acı çekiyorum.Bir üst mahkemeye başvuracağım.Bu cinayetin peşini bırakmayacağım.Bu olayı bilen var ama söylemiyorlar."diye konuştu.

YASAK AŞK VE ÇARPIK İLİŞKİLER KONUŞULMUŞTU

Öte yandan Müge Anlı'nın programında Cahit-Hatice Paslı çiftinin Yasak aşk ve çarpık ilişkiler yumağı haftalarca konuşulmuştu. Müge Anlı'daki Cahit-Hatice Paslı cinayetinde katil yakalandı şeklinde haber de verilmişti.Yakalandığı iddia edilen şüpheli Muhammet Ali V. 14 ay boyunca cezaevinde tutuklu kalırken bu son duruşmada beraat ederek tahliye kararı verildi.