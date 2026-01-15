Fethiye’de Solak cinayeti ile ilgili dava görüldü





"İBRAHİM'İ BEN VURMADIM"



Sanık Sefer K. ise Yağmur A. ile geçmişte birlikte yaşadıklarını ve Yağmur A'nın altınlarını alarak kaçtığını ileri sürdü. Yağmur'u olaydan önce kendisine "Gel beni al, beni bırakmıyor" dediğini iddia eden Sefer K., "Olayı anlattığım Hüseyin bana 'Gidelim ama boş gitmeyelim' dedi. Tüfeği o verdi ve içerisine ses fişeği koyacağını söyledi. Ben silahta boş fişek olduğunu sanıyordum. İçeride kalabalık olacaklarını düşünerek korkutmak amacıyla silahı yanıma aldım. Odaya girdiğimizde İbrahim bana tabanca doğrulttu ateş de etti ama silahı tutukluk yaptı. Silaha mermi vermeye çalışıyordu. 'Burada seni vursam 1 dakika yatmam' dedi bana. Ben de oradaki yastığı ona doğru vurduğum sırada ses geldi. Sesi duyunca vurulduğumu zannettim ama maktul kanlar içindeydi. Elimdeki tüfeği Yağmur almış. Hemen Yağmur A.'nın elinden tüfeği almaya çalıştım. İbrahim'i ben vurmadım" diye konuştu. Sanık Murat K. eve mağdur olarak anlatılan Yağmur A'yı kurtarma düşüncesiyle girdiğini, maktulün ölümüyle ilgisi bulunmadığını öne sürdü. Yağmur A. ise Sefer K. ile geçmişte 2,5 yıllık ilişki yaşadığını kendisinin darp ettiğini, üzerine kredi çektiğini iddia etti.

"BENİMLE GELMEZSEN SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM'



Maktul İbrahim Solak ile sürekli Sefer K.'dan kaçtıklarını son olarak Fethiye'ye geldiklerini anlatan Yağmur A, "İbrahim'in zorla bana müstehcen yayınlar açtırdığı iddiaları gerçek değil. Orada zorla da kalmıyordum ve kimseden yardım istemedim. Ben 27 yaşındayım elimde telefonum var zor durumda kalsam yardım isteyebilirim ve kimse beni zorla çalıştıramaz. O gece gözümü açtığımda Sefer, Rabia, Murat karşımdaydı. Sefer'e 'Lütfen zarar verme.' diye yalvardım. Silaha doğru gittiğimde ses geldi ve İbrahim kanlar içinde yatıyordu. 'Çocuk yaşıyor bir şeyler yapalım' dediğimde bana 'Kes sesini, benimle gelmezsen seni de öldürürüm' dedi. Telefonumu da elimden aldı." ifadelerini kullandı.