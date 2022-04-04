Fethiye’de uyuşturucu tacirlerine operasyon

Fethiye'de narkotik ekipleri tarafından daha önce yakalanan ve uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanan N.T.D. yaklaşık 3 ay önce tahliye olmuştu. N.T.D. adlı şahsın cezaevinden çıktığını ve uyuşturucu sattığını öğrenen narkotik ekipleri şüpheliyi takibe aldı.

Yapılan istihbari çalışmalar sonunda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öğrenilen şahısların evine operasyon yapan narkotik ekipleri N.T.D. Z.Y. ve L.Y.Y isimli şahısları gözaltına aldı. Yakalanan şahısların evinde yapılan aramada satışa hazır parça halde yaklaşık piyasa değeri 100 bin TL olan uyuşturucu metamfetamin ve 20 bin TL para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan N.T.D ve Z.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.