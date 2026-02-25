Fethiye’de villalara uyuşturucu baskını! 42 yıllık firari suç makinesi yakalandı

Fethiye Çiftlik Mahallesi'nde bulunan iki ayrı villaya önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda H.İ.Ö., M.K., İ.A., F.F.S., F.S., Ö.Ç., K.D., A.V., E.K., E.O., K.Ş. ve Z.D. isimli toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Villalarda yapılan aramalarda Uzi ibareli otomatik tabanca ve şarjörü, 179 adet fişek ile 94 adet sentetik uyuşturucu ecza ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden H.İ.Ö.'nün dolandırıcılık ve hükümlü kaçma suçlarından 18 ayrı aranma kaydı ile 30 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, M.K.'nin ise çeşitli suçlardan 7 aranma kaydı ve 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. İ.A.'nın da dolandırıcılık suçundan 3 aranma kaydı bulunduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.A., M.K. ve H.İ.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.