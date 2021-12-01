Haberler Yaşam Haberleri Fetih Suresi Kaçıncı Cüz Ve Sayfada Yer Alıyor? Fetih Suresi Sayfa Kaçta?
Giriş Tarihi: 1.12.2021 13:38 Son Güncelleme: 1.12.2021 13:38

Fetih Suresi Kaçıncı Cüz Ve Sayfada Yer Alıyor? Fetih Suresi Sayfa Kaçta?

Fetih Suresi Kaçıncı Cüz Ve Sayfada Yer Alıyor? Fetih Suresi Sayfa Kaçta?

Fetih Suresi, Kur’an-ı Kerim’de yer alan kırk sekizinci suredir. Hudeybiye Antlaşması’nın hemen ardından nazil olmuştur. Adını ilk ayette yer alan ‘feth’ kelimesinden almıştır. Sure, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.s) Allah tarafından açık bir fethin ihsan edildiğini bildiren ayetle başlamıştır. Fetih Suresi kaçıncı cüz ve sayfada yer alıyor gibi sorularda okumak isteyenler tarafında sıkça araştırılır. Fetih Suresi sayfa kaçta ve kaçıncı cüz?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan en faziletli surelerden birisidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.s) Allah tarafından açık bir fethin ihsan edildiğini müjdeleyen bu sure 29 ayettir. Medine döneminde nazil olmuştur. Sureyi okumak ya da ezberlemek isteyenler de Fetih Suresi kaçıncı sayfada ve kaçıncı cüzde sorusuna cevap araştırmaktadır. Hadis kaynaklarında da faziletlerine dair geniş bilgiler yer alan Fetih Suresini Kur'an-ı Kerim'den okumak isteyenler için tüm ayrıntılara aşağıda yer verdik. Peki, Fetih Suresi sayfa kaçta ve kaçıncı cüzde yer alıyor?

Fetih Suresi Kaçıncı Cüz?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerden birisi olan Fetih Suresi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.s) Hudeybiye Antlaşması'nın hemen ardından Medine'ye dönüş yolunda nazil olmuştur. Hadis kaynaklarında bu sure hakkında geniş bilgiler yer alır. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Fetih Suresi okumak isteyenler Kur'an-ı Kerim'in 26. cüzüne göz atabilirler.

Fetih Suresi Kaçıncı Sayfada Yer Alıyor?

Kur'an-ı Kerim'in 26. Cüzünde yer alan Fetih Suresi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.s) Allah tarafından açık bir fethin ihsan edildiğini bildiren ayetle başlamıştır. Fetih Suresi Kur'an'ın 510, 511, 512, 513 ve 514. sayfalarında yer alır.

Fetih Suresi Ne Zaman Okunur?

İslâm dininin evrenselliğini ve üstünlüğünü simgeleyen Feth sûresinin İslâm kültür tarihinde önemli bir yeri vardır. Gazâya giden müslüman askerlerin, buradaki zafer vaadinin kendileri için de gerçekleşmesini umarak sefer sırasında ve savaş boyunca sûreyi çokça okudukları bilinmektedir.

Sınav günlerinde zihin açıklığı için de bu sure okunmaktadır.

Sıkıntı çeken ve bunalan kişilerin feraha kavuşması için de bu surenin okunulması önerilmiştir.

Ramazan ayının ilk gecesi Fetih Suresi okumanın önemi büyüktür. Ramazan ayında da on bir ayın sultanının son gününe kadar Fetih Suresi okunur. Ramazan ayında Fetih Suresi okumanın rızkının artmasına vesile olacağı belirtilmektedir.

"Kim Ramazan ayının birinci gecesinde ki namazda Fetih suresini okur ise Allah o kimseyi tüm yıl korur" hadisi de bulunmaktadır.

Başka bir hadiste ise " Kim ki Fetih suresini okur ise, o kişi sanki Mekke'nin fethedilmesi sırasında Resûlullah (s.a.v.) ile birlikte bulunmuş gibidir" şeklinde buyurulmuştur.

Hz. Peygamber'in, "Bu gece bana öyle bir sûre indirildi ki benim için o dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha kıymetlidir" dediği ve ardından sûrenin 1. âyetini okuduğu rivayet edilmiştir (Buhârî, "Tefsîr", 48/1; "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", 12; Müslim, "Cihâd", 97).

Fetih Suresi okumak için Fetih Suresi linkine tıklayınız...

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Fetih Suresi Kaçıncı Cüz Ve Sayfada Yer Alıyor? Fetih Suresi Sayfa Kaçta?
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