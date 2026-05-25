FETÖ-CIA’den X kuşatması: Dijital kuşatmayla algoritmaya kasıtlı müdahale ortaya çıktı!

Kullanıcı çoğu zaman herhangi bir yaptırımla karşılaştığını fark etmese de, içerikleri görünmez hale geliyor ve etkileşim kapasitesi ciddi ölçüde zayıflıyor. "Türkiye Suriye'ye 7 bin polis aracı bağışladı" iddiası, bu mekanizmanın en çarpıcı örneği oldu. Resmi dayanağı olmayan bu içerik, X algoritması tarafından hızla yayıldı ve 7 milyonun üzerinde görüntülenme aldı. Sonradan yapılan düzeltme tweeti ise yalnızca 211.000 kez görüntülendi. Psikolojide "truth effect" (gerçeklik etkisi) olarak bilinen olgu, tekrarlanan bilginin zamanla doğru kabul edilmesi anlamına gelir. X algoritması bu etkiyi yapısal olarak besliyor yani yanlış içerikler sürekli öne çıkarılarak zihinlere yerleşiyor, hükümeti hedef alan yalanlar gerçekmiş gibi algılanıyor.