FETÖ dosyalarını kapatan zabit katibi davasında mağdur savcılar dinlenecek

Ankara Adliyesinde kendisine ve savcılara ait şifreyle UYAP'a girerek soruşturma dosyalarını kapatan Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli zabıt katibi olan Ahmet Yılmaz'ında aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılandığı davaya Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, önceki celsede esasa ilişkin mütalaanın açıklandığını hatırlatarak sanıklara savunmaları için söz verdi.

"TALHA BOL'UN BARO KAYDINA GÜVENDİM"

Tutuksuz sanık Halil Ziya Zaimoğlu, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, hakkında rüşvet suçundan cezalandırma talep edildiğini ancak buna ilişkin somut bir delil bulunmadığını savundu. Zaimoğlu, sanık Ahmet Yılmaz'ı ve Muhammet Talha Bol'u tanımadığını, Yılmaz'ın aleyhindeki beyanlarını da kabul etmediğini ifade ederek beraatini talep etti. Tutuksuz sanık Emrullah Doğanay ise sanık değil mağdur olduğunu öne sürerek, "Talha Bol'un baro kaydına güvendim, dolandırıldım. FETÖ üyeleri nedeniyle bir yıl cezaevinde kaldım" dedi ve beraatini istedi. Tutuksuz sanık Ömer Faruk Bol da hakkındaki suçlamaların firari ağabeyi Talha Bol'a yönelik olduğunu savunarak, örgütle bağlantısından haberdar olmadığını ileri sürdü. Ağabeyinin isteği üzerine bazı işleri yaptığını söyleyen Bol, beraat talebinde bulundu. Tutuklu sanık Ahmet Yılmaz ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, suçlamaları kabul etmediğini, tahliye ve beraat talebinde bulunduğunu ifade etti. Diğer tutuksuz sanıklar da önceki beyanlarını yineleyerek beraatlerini istedi. Tutuklu sanık Ahmet Yılmaz'ın avukatı ise müvekkilinin yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunduğunu ve mağduriyet yaşadığını belirterek, tüm suçlamalar yönünden beraatine karar verilmesini talep etti.

MAĞDUR SAVCILAR DİNLENECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmederken, dosyada adı geçen mağdur savcıların celse arasında dinlenmesine karar verdi. Duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi.

