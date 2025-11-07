FETÖ dosyalarını kapatan zabit katibinin yargılandığı dava 23 Aralık’a ertelendi

Ankara Adliyesinde kendisine ve savcılara ait şifreyle UYAP'a girerek soruşturma dosyalarını kapatan Terör Suçları Soruşturma Bürosunda 7 yıl boyunca zabıt katibi olarak görev yapam Ahmet Yılmaz'ında aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılanmasına Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlanırken, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, duruşmaya tanık beyanlarıyla devam edileceğini bildirdi.

"TALHA BANA ANKARA'DA DOSYA KAPAMA, KALDIRMA KALDIRMA İŞLERİ YAPTIĞINI ANLATTI"

Sanık Zeliha Erbek Ulubay, FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'la birkaç kere iletişime geçtiğini ifade ederek bunlardan birinde eski eşi Ahmet'e ulaşamadığından kendisini aradığını söyledi. Sanık Ulubay, "Ahmet'in uyuduğunu öğrenince 'yenge aranız kötüymüş' diye evliliğim hakkında telkin vermeye başladı. Ahmet'le abi kardeş gibi olduklarını, Ahmet'in ona sorunlarımızdan bahsettiğini söyledi. O kadar yakınlarmış yani." dedi. Sanık Abdülkadir Ceylani Özgül de FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'la çalışma evinde tanıştığını ve hatta aynı odada kaldıklarını beyan ederek "2013'te birlikte hakimlik sınavına girmiştik. Kaldığımız çalışma evinde sorular bize verilmişti. İki kere sınava girdim, geçtim ama mülakatta elendim. Talha da aynı şekilde elendi. Talha bana Ankara'da dosya kapama, kaldırma işleri yaptığını anlatmıştı. Ben de müvekkillerime böyle bir şeyin yapılabileceğini söyledim. Benim Ahmet Yılmaz'la iletişimim ya da tanışıklığım yoktu. Talha'yla haberleşiyordum. Ankara Adliyesindeki adamının kim olduğunu, ne iş yaptığını bilmiyordum. Bu soruşturma başladıktan sonra bana bir zabıt katibine bu işlemleri yaptırdığını söyledi." ifadelerini kullandı.

"MEVZU BAHİS PARALARIN RÜŞVET PARASI OLDUĞU BİLMİYORDUM"

FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un kardeşi sanık Ömer Faruk Bol ise ilk duruşmadan abisinin kendisine mesaj attığını ifade ettiğimi belirterek "Benden yine bir para meselesini halletmemi istedi. O zamana kadar iletişimimiz vardı. O mesajdan sonra abimi engelledim. Ağır cezada yargılanıyorum onun yüzünden." savunmasında bulundu. Sanık Ömer Faruk Bol "Ahmet Yılmaz'a verdiğim paraların abime ulaştığını zannettim. Mevzu bahis paraların rüşvet parası olduğunu bilmiyordum. Yılmaz'a abimin talebi üzerine para ve hesap kartı verdim. Yılmaz'ın ismini de bu soruşturma açıldıktan sonra öğrendim." dedi. Sanık Ahmet Yılmaz ise savunmasında "Örgüte üyelik suçundan yargılananlar dışarıda, ben örgüte yardımdan yargılanıyorum ve dosyanın oluşmasına katkı sağladığım halde tutuklu bulunuyorum. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerine yer verdi. Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçları kabul etmediklerini savunarak, haklarındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep ettiler.

Söz alan sanık avukatları, mahkemeden, müvekkillerinin yurtdışı çıkış yasaklarının kaldırılmasını ve beraatlerini istedi. Duruşma savcısı da, sanık Ahmet Yılmaz'ın tutukluk halinin, diğer sanıkların da adli kontrollerinin devamına karar verilmesini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ahmet Yılmaz'ın tutukluluk halinin, diğer sanıkların ise mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı 23 Aralık'a erteledi.