FETÖ dosyalarını kapatan zabit katibinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Ankara Adliyesi'nde kendisine ve savcılara ait şifreyle UYAP'a girerek soruşturma dosyalarını kapatan Terör Suçları Soruşturma Bürosunda 7 yıl boyunca zabıt katibi olarak görev yapan Ahmet Yılmaz'ında aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılanmasına Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı mütalaa için savcıya söz verdi.

Savcısı, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'resmi belgede sahtecilik' ve zincirleme şekilde 'rüşvet', 'suç delillerini gizleme', 'suçluyu kayırma' ve 'bilişim sistemine girme' suçlarından cezalandırılmasına, 'gizliliğin ihlali' suçundan ise beraatine karar verilmesini talep etti. Ayrıca tutuksuz sanık Reşat Yıldırım'ın 'silahlı terör örgüte üye olma', zincirleme şekilde 'rüşvet', 'suça azmettirme', 'resmi belgede sahtecilik', 'suç delilleri gizleme suçuna azmettirme' ve 'suçluyu kayırma suçuna azmettirme' suçlarından, tutuksuz sanık Ömer Faruk Bol'un 'silahlı terör örgüte üye olma' ve zincirleme şekilde 'rüşvet' suçlarından, Abdülkadir Ceylani Özgül'ün ise zincirleme şekilde 'rüşvet' suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı öte yandan diğer tutuksuz sanıklar, Atilla Kırkoç, Ayhan Garip, Emrullah Doğanay, Halil Ziya Zaimoğlu, Muhammed Kamil Gözütok, Murat Barın, Mustafa Şahin, Yusuf Ersin Gürbüz'ün de 'rüşvet' suçundan cezalandırılmasını talep ederken, Tuba Gürbüz, Şadıman Gözütok ve Zeliha Ulubay'ın hakkında ise üzerine atılı suçlardan beraat karar verilmesini talep etti.

"BAZI İŞLEMLERDE MENFAAT TEMİN ETMEDİM"

Söz verilen tutuklu sanık Yılmaz, üzerine atılı terör örgütü üyeliği suçlamasına ilişkin dosyada somut delil bulunmadığını, örgüt talimatıyla herhangi bir işlem yapmadığını belirtti. Sanık Yılmaz, ""Benimle irtibata geçen tek kişi Muhammet Talha Bol'dur. Onun eylemlerinin bana örgüt üyeliği olarak isnat edilmesini anlamıyorum. İddianamede 28 kişi yönünden rüşvet karşılığı dosya kapattığım iddia ediliyor ancak bazı işlemleri herhangi bir menfaat temin etmeden gerçekleştirdim. Terör örgütü üyeliği suçlamasını kabul etmiyorum." dedi. Zabıt katipliğinin görev tanımı kapsamında dosya kapatma yetkisinin bulunmadığını savunan Yılmaz, bu nedenle "görevi kötüye kullanma" suçunun da oluşmayacağını ileri sürdü. Yılmaz ayrıca dosyası kapatıldığı öne sürülen kişilerin Muhammet Talha Bol ile kurduğu ilişkinin avukatlık mı yoksa rüşvet ilişkisi mi olduğunun da net şekilde ortaya konulamadığını ifade etti. Kullandığı belgelerin UYAP üzerinden temin edilen resmi evraklar olduğunu belirten Yılmaz, bu nedenle 'resmi belgede sahtecilik' suçunun unsurlarının oluşmadığını savundu ve tahliyesini istedi.

Sanık Ahmet Yılmaz'ın avukatı, müvekkilinin yaklaşık 11 aydır tutuklu bulunduğunu, yargılamada gelinen aşamada tüm delillerin toplandığını ve delil karartma ihtimalinin ortadan kalktığını belirterek tahliye talebinde bulundu. Ayrıca, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı kapsamlı savunma hazırlayabilmek için mahkemeden ek süre istedi. Diğer sanık müdafileri de benzer şekilde, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak üzere mahkemeden süre talebinde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Yılmaz'ın tutukluluk halinin, diğer sanıkların ise mevcut durumlarının devamına hükmetti. Mahkeme, sanık müdafilerinin esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere talep ettiği ek süreyi de kabul etti. Öte yandan, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık avukat Muhammet Talha Bol'un dosyasının mevcut yargılamadan tefrik edilmesine karar verildi. Duruşma 8 Mayıs'a ertelendi.