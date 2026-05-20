FETÖ dosyalarını kapatan zabıt katibinin yargılandığı davada savcılardan çarpıcı beyan

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Adliyesi Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli zabıt katibi Ahmet Yılmaz hakkında soruşturma başlatılmış, Yılmaz'ın kendisine ve savcılara ait şifreyle UYAP'a girerek soruşturma dosyalarını kapattığı iddia edilmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, zabıt katibi Ahmet Yılmaz hakkında 'Silahlı terör örgütüne yardım', 'Bilişim sistemine girme', 'Gizliliğin ihlali', 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik', 'Suç delillerini yok etme', 'Suçluyu kayırma' ve 'Rüşvet almak' suçlarından toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edilirken, diğer 15 şüphelinin ise 'Rüşvet vermek', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Gizliliğin ihlali', 'Resmi belgede sahtecilik suçuna azmettirme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından cezalandırılmaları istenmişti. Ahmet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılanmasına Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

"BORÇ İSTEMİŞTİ"

Duruşmada mağdur savcılara ait beyanlar mahkeme başkanı tarafından okundu. Beyanında Ahmet Yılmaz'a herhangi bir e-imza şifresi vermediğini belirten savcı B.T., birlikte çalıştıkları dönemde yaşanan usulsüzlüğü fark edemediğini ifade etti. Olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını aktaran B.T., sağlık sorunları geçirdiğini ve anjiyo olduğunu vurguladı. B.T.'nin beyanında ayrıca sanığın bir dönem kendisinden borç istediği, "Bunalımdayım, gaybete düştüm" dediği de yer aldı.

"UYAP ŞİFRESİNİ SGK SORGULAMASI İÇİN VERMİŞTİM"

Diğer mağdur savcı A.A. ise beyanında, UYAP portal şifresini yalnızca SGK sorgulaması amacıyla verdiğini belirtti. Sistemde zaman zaman arızalar yaşandığını ifade eden A.A., e-imza şifresini girerken, sanığın şifreyi görmüş olabileceğini söyledi.

"EVRAKLARIN SAHTE OLDUĞUNU İLK ETAPTA ANLAYAMADIM"

Mağdur savcılardan Z.E. de okunan beyanında Ahmet Yılmaz'a UYAP şifresini vermediğini ifade etti. Yapılan denetimlerde usulsüzlük tespit edildiğini belirten Z.E., evrakların sahte olduğunu ilk etapta anlayamadığını aktardı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mahkemede söz verilen Ahmet Yılmaz ise aleyhine olan beyanları kabul etmediğini söyledi. Savcıların şifrelerini paylaşmadığını öne süren Yılmaz, suçlamaları reddetti.

"RÜŞVET VERMEDİM, DOSYA KAPATIN DEMEDİM"

Sanıklardan Abdulkadir Ceylani, Ahmet Yılmaz'ı şahsen tanımadığını belirterek, iddia edilen eylemlerden haberi olmadığını söyledi. Diğer sanık Mustafa Şahin ise yurt dışına çıkmadığını ve böyle bir girişimde bulunmadığını kaydederek, "Ne para verdim ne de dosya kapatın dedim. Hayatım boyunca rüşvet vermedim" dedi. Suçlamaları kabul etmeyen Şahin, yaşı ve sağlık durumu nedeniyle genellikle evde bulunduğunu belirterek beraatini istedi.

"PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR"

Ahmet Yılmaz'ın avukatı ise müvekkilinin yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunduğunu belirtti. Yılmaz'ın psikolojik tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını ifade eden avukat, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Ahmet Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca, sanıklardan Halil Ziya Zaimoğlu, Muhammed Kamil Gözütok, Murat Barım, Atilla Kırkoç'un adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı tedbirlerinin kaldırılmasına, diğer sanıkların ise adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedildi. Duruşma 5 Haziran tarihine ertelendi.