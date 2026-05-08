FETÖ imamları kıskıvrak

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı, İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince Malatya merkezli Adana, Ankara, Batman, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Trabzon'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de ise FETÖ üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü yakalandı, 1'inin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şüphelilerden S.N'nin geçmişte "emniyet imamı" olarak faaliyet yürüttüğüne ilişkinin kaydının bulunduğu, diğer şüphelilerin ise örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.

Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY üyeliği suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.R.E. yakalandı.