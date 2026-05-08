Haberler Yaşam Haberleri FETÖ imamları kıskıvrak
Giriş Tarihi: 8.05.2026

FETÖ imamları kıskıvrak

İzmir’de 9 FETÖ hükümlüsü yakalandı. Malatya merkezli 17 ilde 23 şüpheli, Kastamonu’da ise kamudan ihraç FETÖ hükümlüsü gözaltına alındı

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
FETÖ imamları kıskıvrak
  • ABONE OL

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı, İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince Malatya merkezli Adana, Ankara, Batman, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Trabzon'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de ise FETÖ üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü yakalandı, 1'inin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şüphelilerden S.N'nin geçmişte "emniyet imamı" olarak faaliyet yürüttüğüne ilişkinin kaydının bulunduğu, diğer şüphelilerin ise örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.
Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY üyeliği suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.R.E. yakalandı.

#MALATYA #İZMİR #KASTAMONU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ imamları kıskıvrak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA