FETÖ Operasyonları: 34 ilde 77 gözaltı, 43 tutuklama

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından eş zamanlı olarak yürütüldü.

TEKİRDAĞ'DA DA GÖZALTILAR VAR

Tekirdağ'ın da aralarında bulunduğu illerde yürütülen operasyonlarda, FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyette bulunan, ankesörlü telefonlarla örgütle irtibat kuran, finans sağlayan ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan şüpheliler tespit edildi. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçen tüm güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum" dedi. FETÖ ile mücadele kapsamında operasyonların devam edeceği vurgulandı.