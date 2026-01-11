Haberler Yaşam Haberleri FETÖ Operasyonları: 34 ilde 77 gözaltı, 43 tutuklama
Giriş Tarihi: 11.01.2026 15:43

FETÖ Operasyonları: 34 ilde 77 gözaltı, 43 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik son iki haftadır sürdürülen jandarma operasyonlarında toplam 77 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gözaltına alınanlardan 43’ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
FETÖ Operasyonları: 34 ilde 77 gözaltı, 43 tutuklama
  • ABONE OL

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından eş zamanlı olarak yürütüldü.

TEKİRDAĞ'DA DA GÖZALTILAR VAR

Tekirdağ'ın da aralarında bulunduğu illerde yürütülen operasyonlarda, FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyette bulunan, ankesörlü telefonlarla örgütle irtibat kuran, finans sağlayan ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan şüpheliler tespit edildi. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçen tüm güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum" dedi. FETÖ ile mücadele kapsamında operasyonların devam edeceği vurgulandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ Operasyonları: 34 ilde 77 gözaltı, 43 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz