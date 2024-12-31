FETÖ’cü, adaleti yanıltmaya çalıştı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaşayan Mustafa Şahin, geçen 13 Temmuz'da motosikletiyle giderken bir otomobilin çarpması sonucu öldü. Arkasındaki arkadaşı ise yaralandı. Otomobili kullandığı öne sürülen İrfan Çilova (41), aracı babası İlhan Çilova'nın (66) kullandığını iddia etti. Babası da "Ben kullanıyordum" deyince gözaltına alındı. Savcılık tarafından ifadeleri alınan görgü tanıklarından biri olay yerine geldiğinde İrfan Çilova'nın 'Ben öldürdüm, ben öldürdüm' şeklinde sayıkladığını, başka bir tanık ise yine olay yerinde bulunan anne Behice Çilova'nın (62), "Oğlumun infazı var, onun kaza yaptığını söyleme" diyerek kendisini uyardığını anlattı. Bunun üzerine, FETÖ'den tutuklanıp ceza aldığı da ortaya çıkan İrfan Çilova, tutuklandı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, İrfan Çilova hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar, baba İlhan Çilova hakkında 'Suç üstlenme' suçundan 3 yıla kadar, anne Behice Çilova hakkında ise 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.