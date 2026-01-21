FETÖ’cü emniyet müdürü ve polis yakalandı

Kayseri'de, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari emniyet müdürü ve polis memuru yakalanarak cezaevine gönderildi. FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu saklandıkları adresler tespit edilen firari hükümlülerin adreslerine eşzamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç Emniyet Müdürü İ.B. ile aynı suçtan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru E.D. yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.