FETÖ’cü eski polis hapsi boyladı

Hakkâri'de 9 yıldır aranan meslekten ihraç polis memuru FETÖ'cü Ahmet Uğur Avan, Konya'da yakalandı. Şüphelinin saklandığı adresi tespit eden polis ekipleri, kendisi gibi FETÖ'den kaydı bulunan kadın arkadaşının evinde Avan'ı gözaltına aldı. Üzerinde kardeşine ait kimlik bilgilerini içeren dokümanlar ele geçirilen Avan tutuklandı. Avan'a yer temin eden 1 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı. Öte yandan İzmir merkezli 3 ilde eşzamanlı yapılan operasyonlarda FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında hücre yöneticisi oldukları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. -