FETÖ’den aranan emniyet müdürü Alanya’da yakalandı

Giriş Tarihi: 1.05.2026 15:48

FETÖ/PDY kapsamında aranan ve görevinden ihraç edilmiş 1. sınıf emniyet müdürü, Alanya’da yakalandı.

MEHMET AL
Alanya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan, görevinden ihraç edilmiş 1. sınıf emniyet müdürü gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve görevinden ihraç edilmiş olan 1.sınıf emniyet müdürünü düzenlediği operasyon ile Alanya'da 7 yıldır ikamet ettiği evinde yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

