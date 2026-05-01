FETÖ’den aranan emniyet müdürü Alanya’da yakalandı

Alanya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan, görevinden ihraç edilmiş 1. sınıf emniyet müdürü gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve görevinden ihraç edilmiş olan 1.sınıf emniyet müdürünü düzenlediği operasyon ile Alanya'da 7 yıldır ikamet ettiği evinde yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

