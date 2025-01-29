FETÖ’den aranan eski astsubay Kırıkkale’de yakalandı!

Güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucunda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen astsubay B.A., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmek üzere sevk edildi.

TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, terör örgütlerine yönelik operasyonların hız kesmeden devam edeceğini belirterek, kamu düzenini tehdit eden hiçbir yapılanmaya müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Yetkililer, FETÖ/PDY başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ve benzer operasyonların devam edeceğini ifade etti.

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN VATANDAŞA ÇAĞRI

Öte yandan, güvenlik birimleri, terör örgütleriyle bağlantılı olabilecek kişi ve gruplara yönelik vatandaşların duyarlı olması gerektiğini belirterek, şüpheli durumların derhal yetkililere bildirilmesi çağrısında bulundu.