FETÖ’den yargılanan çakarlı iş adamının usulsüz koruma kararı kaldırıldı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik soruşturmalar sırasında, iş adamı Selim Dağbaşı'nın ortak olduğu şirketin örgüte ait vakfa 2011-2014 arasında yüksek bağış yaptığı tespit edilmiş, Dağbaşı ve şirket ortakları hakkında soruşturma başlatılmıştı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde Selim Dağbaşı ile birlikte şirket ortakları yargılandı. Dağbaşı "suçu işlediği sabit olmadığı" gerekçesiyle beraat etti.







Yargılama kapsamında itirafçı da olmayan Selim Dağbaşı'nın koruma kararı bulunan araçla İstanbul'da trafiğe çıktığını SABAH görüntülemiş, Dağbaşı'nın kullandığı lüks araca koruma kararı verildiği, öncü ve artçı araçlarla lüks aracındaki çakarla, trafikte geçiş üstünlüğü bulunan araçlar arasında yer aldığı görülmüştü. SABAH'ta yer alan haberin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Selim Dağbaşı'na ait araca nasıl koruma kararı verildiği de ortaya çıktı.



Dağbaşı'nın adına kayıtlı olan otomobilinin plakasında eski Diyarbakır Büyük Birlik Partisi İl Başkanı adına verilen koruma kararının kullanıldığı ortaya çıktı. Aracın Selim Dağbaşı'na ait olduğu, koruma kararının farklı kişiye verildiğinin belirlenmesinin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla Selim Dağbaşı'nın yakın koruma kararı usulsüzlük nedeniyle iptal edildi.