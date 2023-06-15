FETÖ’nün adalet teşkilatı yapılanmasına operasyon

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyelerinin kamu kurumlarına yerleştirilmesini sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonların 3. dalgasında 6'sı görevde, 1'i istifa ve 20 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 27 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, 25 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN YARARLANDILAR

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan 11 şüpheliden "Etkin Pişmanlık Hükümlerinden" faydalanarak FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibatı ve iltisakı olduğunu beyan ettiği 125 kişi belirlendi. Teşhis işlemlerinde 14 kişinin işlem kaydı bulunmadığı ve halen kamuda aktif olarak görev yaptığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediliyor.