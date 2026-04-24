FETÖ’nün akademisyen yapılanmasına darbe: 2 tutuklama

Giriş Tarihi: 24.04.2026 23:13

Tekirdağ’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik akademisyen yapılanmasına ilişkin yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde A.B., R.M., M.A. ve E.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerden A.B., R.M. ve M.A.'nın Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde görevli akademisyenler olduğu, E.Ö.'nün ise Keşan'da özel bir hastanede doktor olarak çalıştığı öğrenildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, sim kartlar, 1 hafıza kartı ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. ve R.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Ö. ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

