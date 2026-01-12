FETÖ’nün Emniyet Mahrem yapılanmasına operasyon: 51 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün deşifresine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı.

KAMU GÖREVLİLERİ DE VAR

İstanbul merkezli olmak üzere 13 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'nün Emniyet Mahrem Yapılanması (EMAR) içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 23'ünün halen aktif kamu görevlisi, 28'inin ise özel sektörde çalıştığı belirlendi.

İTİRAFÇI BEYANLARI, ARDIŞIK ARAMALAR VE BYLOCK

Şüpheliler hakkında; örgüt içi itirafçı beyanlarının bulunduğu, FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi olarak bilinen ardışık arama kayıtlarının tespit edildiği ve aralarında ByLock kullanıcılarının da yer aldığı öğrenildi.

51 GÖZALTI

Yürütülen operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.