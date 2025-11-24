FETÖ’nün emniyet yapılanmasında faaliyet gösteren firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçundan haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç öğretmen Hasan D.'nin, Seyhan ilçesindeki apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Yapılan çalışmada 'Serkan' kod adı kullanan Hasan D.'nin örgütün emniyet yapılanmasında faaliyet gösterdiği, Özel Harekat polislerinden sorumlu olduğu belirlendi. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu da saptanan Hasan D. hakkında 16 ifade verildiği öğrenildi. Bu tespitlerle, saklandığı adrese baskın yapan polis, Hasan D.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan D., önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.