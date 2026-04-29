Haberler Yaşam Haberleri FETÖ’nün evlerine baskın
Giriş Tarihi: 29.04.2026

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
  • ABONE OL
Kayseri'de FETÖ/ PDY silahlı terör örgütünün firari mensuplarının saklandığı adresler teknik ve fiziki takip yoluyla tek tek tespit edildi. Hükümlülerin saklanmak için kullandığı "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ihraç öğretmen S.Ü., 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.G., 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç öğretmen H.A., 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ihraç başpolis memuru C.A., 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.C., 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen H.Y.Y. ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç astsubay M.Ç. yakalanarak cezaevine gönderildi.

#KAYSERİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA