FETÖ’nün evlerine baskın

Kayseri
'de FETÖ/ PDY silahlı terör örgütünün firari mensuplarının saklandığı adresler teknik ve fiziki takip yoluyla tek tek tespit edildi. Hükümlülerin saklanmak için kullandığı "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ihraç öğretmen S.Ü., 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.G., 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç öğretmen H.A., 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ihraç başpolis memuru C.A., 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.C., 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen H.Y.Y. ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç astsubay M.Ç. yakalanarak cezaevine gönderildi.