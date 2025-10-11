Haberler Yaşam Haberleri FETÖ’nün firari sohbet imamı sahte kimlikle yakalandı
FETÖ’nün firari sohbet imamı sahte kimlikle yakalandı

Osmaniye'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 yıldır firari olarak aranan S.Ç. sahte kimlikle yakalandı.

MURAT KARAMAN
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarılan ve uzun süredir firari olan şüpheli S.Ç.'nin adresini belirledi. Yapılan operasyon sonucu S.Ç, sahte kimle gözaltına alındı.

Yakalanan S.Ç.'nin terör örgütünün il yapılanmasında yer aldığı, iş insanlarına yönelik sohbet imamlığı ve bölge sorumluluğu yaptığı, ayrıca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Osmaniye Girişimci İş Adamları Derneği (OGİAD)'da genel sekreter olarak görev aldığı tespit edilmişti. Adliyeye sevk edilen S.Ç. tutuklandı.

