FETÖ’nün firari sohbet imamı sahte kimlikle yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarılan ve uzun süredir firari olan şüpheli S.Ç.'nin adresini belirledi. Yapılan operasyon sonucu S.Ç, sahte kimle gözaltına alındı.

Yakalanan S.Ç.'nin terör örgütünün il yapılanmasında yer aldığı, iş insanlarına yönelik sohbet imamlığı ve bölge sorumluluğu yaptığı, ayrıca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Osmaniye Girişimci İş Adamları Derneği (OGİAD)'da genel sekreter olarak görev aldığı tespit edilmişti. Adliyeye sevk edilen S.Ç. tutuklandı.