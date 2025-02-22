FETÖ’nün ihraç tayfası ‘Maydanoz’da yakalandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin 3 aydır sürdürdüğü çalışma kapsamında örgüte finansal destek sağlayan restoran zincirinin şubelerine baskın yapıldı.

Eş zamanlı yapılan baskında FETÖ'den ihraç edilen ihraç binbaşı M.A, ihraç subay M.T.Y, üsteğmenler Z.Ö, F.Ö, Astsubay Ş.E, ile diğer meslek gruplarından S.C, M.U, S.Ç ve H.Y, yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 9 şüpheli haklarında "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne" üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanun suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.