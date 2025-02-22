Haberler Yaşam Haberleri FETÖ’nün ihraç tayfası ‘Maydanoz’da yakalandı
Giriş Tarihi: 22.2.2025 16:48 Son Güncelleme: 22.2.2025 16:51

FETÖ’nün ihraç tayfası ‘Maydanoz’da yakalandı

Kayseri’de FETÖ’nün ayağına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç binbaşı, üsteğmen, astsubay ve öğretmenlerin bulunduğu 9 kişi, Maydanoz adlı dönercide yakalandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
FETÖ’nün ihraç tayfası ‘Maydanoz’da yakalandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin 3 aydır sürdürdüğü çalışma kapsamında örgüte finansal destek sağlayan restoran zincirinin şubelerine baskın yapıldı.

Eş zamanlı yapılan baskında FETÖ'den ihraç edilen ihraç binbaşı M.A, ihraç subay M.T.Y, üsteğmenler Z.Ö, F.Ö, Astsubay Ş.E, ile diğer meslek gruplarından S.C, M.U, S.Ç ve H.Y, yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 9 şüpheli haklarında "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne" üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanun suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’nün ihraç tayfası ‘Maydanoz’da yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA