Haberler Yaşam Haberleri FETÖ’nün “kamu mahrem” yapılanmasına darbe: 24 gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 18.05.2026 09:56

FETÖ’nün “kamu mahrem” yapılanmasına darbe: 24 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, bylock yazışma programını kullandıkları ve operasyonel hatlardan iletişim kurarak örgütsel eylemlerine dair etkin pişmanlık beyanları ile sabit hat arama kayıtları bulunan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonucunda, FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, bylock yazışma programını kullandıkları ve operasyonel hatlar üzerinden iletişim kurarak örgütsel eylemlerine ilişkin haklarında etkin pişmanlık beyanları ile sabit hatlardan arama kayıtları bulunan 24 şüpheli tespit edildi. 7'si aktif kamu görevlisi olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında Ankara merkezli olmak üzere 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TERÖR SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU #TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

