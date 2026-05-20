FETÖ’nün “kamu mahrem” yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, örgütün kamu kurumlarına giriş sınavlarına hazırladığı mensuplarına yönelik faaliyetleri kapsadığı öğrenildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin, örgüt tarafından oluşturulan mahrem nitelikteki çalışma evlerinde kaldıkları, bu evlerin özellikle kamu kurumlarına personel yerleştirme amacıyla kullanıldığı belirlendi.

BYLOCK YAZIŞMALARINDA İSİMLERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ortaya çıktı. Analiz edilen ByLock yazışmalarında ise 3'ü aktif görevde, 1'i istifa etmiş toplam 4 şüphelinin isimlerinin yer aldığı öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Şüphelilerin, 20 Mayıs tarihinden itibaren Ankara'da düzenlenecek eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin yakalanması ve savcılığa sevklerine yönelik işlemlerin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürüldüğü belirtildi.