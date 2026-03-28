FETÖ’nün kumpası ’Selam Tevhid’ davasından 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ’cü yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğimizce hükümlü şahıslara yönelik yapılan çalışmada kamuoyunda Selam Tevhid kumpas davası olarak bilinen davada itirafçı olan eski polis hakkında flaş bir gelişme yaşandı. 2014 yılında İstanbul İlinde meydana gelen 'Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal Veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etme Ve Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliğİ' suçlarından 5 adet UYAP aranması ve 24 Yıl 2 Ay hapis cezası bulunan eski polis Ali Fuat Altuntaş gözaltına alındı.

2020'DEN BU YANA ARANIYORDU

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Silivri'de bir adreste gözaltına alınan firari hükümlünün Aralık 2020'den beri aranmasının olduğu bildirildi.

SELAM TEVHİD DOSYASINDA İTİRAFÇI OLMUŞ

Firari FETÖ'cünün o dönem FETÖ'nün kumpas soruşturması olduğu belirlenen "Selam Tevhid'' dosyasında dinleme yapanlardan olduğu ve yargılandığı "Selam Tevhid'de kumpas" davasında itirafçı olduğu öğrenildi.

İTİRAFÇI OLDUĞUNDA BUNLARI ANLATMIŞ

Altuntaş o dönem verdiği itirafçı ifadesinde; Sivil kişilerin sürekli biçimde okul civarında bulunarak öğrencileri taciz ettiklerini anlatan Altuntaş, okuldan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde dinleme görevini ifa eden polis olarak göreve başladığını söyledi. Dinleme bürosunda çalışırken örgüte mensup aynı büroda görevli bir meslektaşı ile bir sivilin kendisiyle özellikle ilgilendiklerini ifade eden Altuntaş, bu kişiyle dışarıda bir yerde buluştuklarını, buluşmada kendisinden örgütün toplantılarına katılmasını, himmette bulunmasını talep ettiğini ancak bunları reddettiğini öne sürdü.

İTİRAFÇI İFADESİNDE FÖRGÜT LİDERİ GÜLEN VE ÇİN DETAYI

Altuntaş, söz konusu talepleri reddettiğinde ilişkin bir meslektaşıyla birlikte 22 Temmuz 2014 yılında yapılan ''Selam Tevhid'de kumpas'' soruşturmasında gözaltına alındıkları sırada, meslektaşının kendisine "Bak sen gelip gitmedin, seni gözaltına aldılar" dediğini söyledi. Katıldığı toplantılarda 20-25 polisin de yer aldığını, toplantıya katılan sivillerin de gerçek adından bahsetmeden orada bulunduğunu ifade ederek, bu kişilerden bazılarının isimlerini veren Altuntaş, burada örgüt elebaşısı Gülen'in videosunun seyrettirildiğini, toplantıya katılırken herkesin telefonunun da alındığına dikkati çekti. Telefon toplama hadisesinden sonra bir daha bu tarz toplantılara katılmadığını savunan Altuntaş, toplantıya katılan meslektaşlarından Z.E'nin kendisine ''Fetullah Gülen'in Çin'e giderek vefat edeceğini, memurlardan himmet toplanılması hususunda talimat verildiğini'' söylediğini ancak kendisinin yine himmet talebini reddettiğini savundu.

SELAM TEVHİD'DE DİNLEMECİ GÖREVİ YAPMIŞ

Dinleme işlemleri devam ettiği sırada ''Selam Tevhid'' dosyasında da dinlemeci olarak görevlendirildiğini anlatan Altuntaş, konuyla ilgili şunları söyledi: ''Dosya kapsamında dinlenilen kişilerle ilgili olarak, bu kişilerin İran devleti ajanı olabileceğini, bu kişilerin devlet düşmanı ve hükümete karşı faaliyetler yürüttüklerini söyleyerek bizleri motive ediyorlardı. Bu kişilerin isimlerini hatta telefon görüşmelerimizde kesinlikle bu kişilere ilişkin kimlik bilgilerini kullanmamamız gerektiğini istihbarata karşı koyma tekniği olarak bize anlatarak dinlenebileceğimizi söyleyerek dikkatli olmamız hususunu bize beyan ediyorlardı. 17-25 Aralık olayları sırasında şehir dışındaydım. Bu olaylardan sonra terör bürosundan alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne gönderildim. Ardından 22 Temmuz 2014'te yapılan operasyonda gözaltına alındım.''

"15 TEMMUZ'DA SİLİVRİ'DE SEVİNÇ GÖSTERİLERİ"

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde televizyondan durumu fark ettiklerini anlatan Altuntaş, ''Koğuştaki arkadaşlar bu haberleri büyük bir sevinçle karşılayarak, 'artık bu işin bittiğini, gelecek olanların şimdiki yönetimden daha iyi olduğunu' beyan ederek, sevinç gösterisinde bulundular. Hatta koğuşta yer alan panoya bu sevinçle 'Merhamet etmeyene, merhamet olunmaz' şeklinde bir yazı da yazdılar.'' diye konuştu.

''BAŞARISIZ OLUNCA 'KONTROLLÜ DARBE' DEDİLER''

Sanık Altuntaş, darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayınca bazı kişilerin hemen fikir değiştirdiğini belirterek, bu defa da bunun ''kontrollü bir darbe'' olduğunu, ''kim tarafından yapıldığının belli olmadığını'' beyan ettiklerini vurguladı.