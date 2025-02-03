FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konya merkezli İstanbul, Kırklareli, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Ankara ve Çankırı da yapılan eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.