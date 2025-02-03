Haberler Yaşam Haberleri FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı
Giriş Tarihi: 3.2.2025 10:40 Son Güncelleme: 3.2.2025 12:07

FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı

Konya merkezde 12 ilde FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 25 şüpheliden 22’si gözaltına alındı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konya merkezli İstanbul, Kırklareli, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Ankara ve Çankırı da yapılan eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA