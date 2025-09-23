Haberler Yaşam Haberleri FETÖ’nün öğrenci yapılanması üst düzey sorumlusu yakalandı
Giriş Tarihi: 23.9.2025 10:27 Son Güncelleme: 23.9.2025 10:40

FETÖ'nün öğrenci yapılanması üst düzey sorumlusu yakalandı

Terör örgütü FETÖ’nün emniyet yapılanmasında faaliyet gösteren ve öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olan Ahmet S., yakalanıp tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU
FETÖ’nün öğrenci yapılanması üst düzey sorumlusu yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ'nün emniyet yapılanmasında faaliyet gösterip, öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olan Ahmet S.'nin (53) yakalanması için çalışma başlattı.

BYLOCK KULLANICISI

TEM ekipleri, hakkında 6 yıl önce 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarılan Ahmet S.'nin Çukurova ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan örgüt üyelerinin, hakkında teşhis ve ifade verdiği Ahmet S.'nin, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu da belirlendi.

TUTUKLANDI

Polis, belirlenen adrese yaptığı operasyonda Ahmet S.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

FETÖ’nün öğrenci yapılanması üst düzey sorumlusu yakalandı
