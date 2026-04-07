FETÖ’nün sınav ağına darbe: 16 gözaltı kararı

Giriş Tarihi: 7.04.2026 09:57

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün 2012 yılı KPSS ile adli ve idari hakim/savcı sınavlarında yaptıkları usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, ByLock üzerinden ele geçirilen soruları dağıttıkları ve örgütün mahrem çalışma evlerinde adayları sınavlara hazırladıkları belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY'nin 2012 KPSS ile adli ve idari hâkim/savcı sınavlarındaki usulsüzlüklerine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt üyelerinin ByLock kullandıkları, sınav sorularını usulsüz şekilde ele geçirerek dağıttıkları ya da temin ettikleri ve adayları örgüte ait mahrem çalışma evlerinde sınavlara hazırladıkları tespit edildi. Haklarında örgüt üyeliği, iltisak ve irtibata dair çok sayıda delil bulunduğu belirtilen, aralarında sivil şahısların da yer aldığı tamamı ihraç hakim/savcı, vergi müfettişi, BTK, Tapu ve Kadastro ile Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinden oluşan 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

