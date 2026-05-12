FETÖ’nün sınav ağına operasyon: 7 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2014 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru verdiği/aldığı belirlenen FETÖ/PDY mensubu 7 şüpheli tespit edildi.
4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ankara merkezli 4 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 12 Mayıs tarihinden itibaren şüpheliler hakkında eş zamanlı gözaltı kararı çıkarıldı.
TEM EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Şüphelilerin yakalanması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.