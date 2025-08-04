Feyenoord – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne giden kritik eşleşmede Fenerbahçe, Hollandalı köklü kulüp Feyenoord ile karşı karşıya geliyor. İlk maç Rotterdam'da, rövanş Kadıköy'de oynanacak. Mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar; tarih, saat ve kanal bilgisini heyecanla bekliyor. Feyenoord - Fenerbahçe maçına dair merak edilenler:
Tarih: 6 Ağustos 2025, Çarşamba
Saat: Türkiye saatiyle 22:00
Yer: Rotterdam, Feyenoord Stadyumu
Bu karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk ayağını oluşturuyor. Fenerbahçe, deplasmanda avantajlı bir skor peşinde olacak
FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi maçı S Sport Plus ekranlarından canlı takip edilecek.
Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi halinde play-off turuna yükselecek. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında Benfica - Nice ya da Club Brugge - Salrzburg eşleşmesinin galibi yer alıyor. Kura sonrası eşleşme netlik kazanacak.