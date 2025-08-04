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Giriş Tarihi: 4.8.2025 12:09

Feyenoord – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda!

Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde kritik bir mücadeleye hazırlanıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşısına çıkan Feyenoord, Hollanda’da ilk sınav için sahada olacak. Sarı lacivertliler avantaj için çıkacağı deplasman maçı ardından ikinci maç için İstanbul’da rakibini ağırlayacak. Taraftarlar maçın saati ve yayın kanalı detayını merak ediyor. Peki Feyenoord – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak?

Feyenoord – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne giden kritik eşleşmede Fenerbahçe, Hollandalı köklü kulüp Feyenoord ile karşı karşıya geliyor. İlk maç Rotterdam'da, rövanş Kadıköy'de oynanacak. Mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar; tarih, saat ve kanal bilgisini heyecanla bekliyor. Feyenoord - Fenerbahçe maçına dair merak edilenler:

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Tarih: 6 Ağustos 2025, Çarşamba

Saat: Türkiye saatiyle 22:00

Yer: Rotterdam, Feyenoord Stadyumu
Bu karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk ayağını oluşturuyor. Fenerbahçe, deplasmanda avantajlı bir skor peşinde olacak

RÖVANŞ MÜCADELESİ: FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI

Tarih: 12 Ağustos 2025, Salı

Saat: 20:00

Yer: İstanbul, Ülker Stadyumu (Kadıköy)
Bu maçta Fenerbahçe, taraftarı önünde tur atlamak için sahaya çıkacak.

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi maçı S Sport Plus ekranlarından canlı takip edilecek.

Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi halinde play-off turuna yükselecek. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında Benfica - Nice ya da Club Brugge - Salrzburg eşleşmesinin galibi yer alıyor. Kura sonrası eşleşme netlik kazanacak.

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Feyenoord – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda!
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