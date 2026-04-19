Feyza’nın ölümü araştırılıyor

Isparta'da kayıp olarak aranan A kategorisinde yarışan Milli Satranç Sporcusu ve Fen Lisesi 10. Sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Feyza Keskin, inşaatın önünde ölü bulundu. Olay, Deregümü Mevkii Muzaffer Türkeş Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Milli Satranç Sporcusu Feyza Keskin'den sabah saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Bölgede arama çalışması başlatılırken genç kızın en son saat 11.30 sıralarında Gölcük Yolu üzerinde bulunan Asri Mezarlık ile Mahrukatçılar Sitesi civarında elektrikli bisikletiyle ilerlerken görüldüğü bilgisine ulaşıldı. Gece saatlerine kadar çalışmalarını sürdüren ekipler, yapımı süren bir binanın önünde Keskin'in cansız bedenine ulaştı. Genç kızın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından acılı ailesine teslim edildi. Cenaze, Burdur'un Kozluca Köyü mezarlığında ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genç kızın kesin ölüm nedeni otopsi raporunda belirlenecek.