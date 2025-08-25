Fidye buluşmasında pusu Kardeşini kurtarmak için gitti, kendisi de rehin alındı! 14 kişi ağır ceza mahkemesinde...

İstanbul 9 Aralık 2014 tarihinde Mehmet Şerif Can isimli kişi, bir suç çetesi tarafından kaçırılarak rehin alındı. İsmail Özçelik, Muhammet Topuz, Şevket Altıntaş ve Volkan Tayfur isimli çete üyeleri, kaçırdıkları kişinin ailesinden 40 bin lira talep etti. Ağabey Mehmet Sıddık Can, kardeşini kurtarmak için çete üyeleriyle buluşmaya Şişli'deki bir AVM'nin yakınına gitti. Ancak buluşma, fidyeyi almak isteyen şüphelilerin planının parçasıydı. Can'ı hızla başka bir araca bindirip kaçırmaya çalışan şüpheliler, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.

TUZAK KURARKEN TUZAĞA DÜŞTÜLER

Fidye pazarlığını önceden öğrenen İstanbul Emniyeti, gizlice bölgeye konuşlandı. Şüpheliler, Mehmet Sıddık Can'ı, araca bindirip kaçırmaya çalıştı. Tam bu sırada düğmeye basan polis ekipleri, nefes kesen bir operasyonla devreye girdi. Volkan Tayfur ve Şevket Altıntaş olay yerinde, İsmail Özçelik ve Muhammet Topuz kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelilerin aracında bir adet tabanca ele geçirildi. Kamera kayıtları, tanık ifadeleri ve kolluk tutanakları dosyaya delil olarak eklendi.

FİLM GİBİ KURTULUŞ

Olayın ardından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin planlı ve organize şekilde hareket ettikleri, silah kullandıkları ve kaçırma eylemiyle fidye talebinde bulundukları kaydedildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun 148/1-2, 35, 37 ve 53. maddeleri uyarınca "Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma" suçundan yargılanmaları talep edildi. Kamu davası açıldı ve sanıkların cezalandırılmaları istendi.