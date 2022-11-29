Haberler Yaşam Haberleri FIFA 2023 Sistem Gereksinimleri - FIFA 23 Kaç GB Ram İstiyor ve Önerilen Minimum PC Gereksinimleri Neler?
Giriş Tarihi: 29.11.2022 14:38 Son Güncelleme: 29.11.2022 14:38

FIFA 2023 Sistem Gereksinimleri - FIFA 23 Kaç GB Ram İstiyor ve Önerilen Minimum PC Gereksinimleri Neler?

FIFA 2023 sistem gereksinimleri oyun meraklılarının merak ettiği ve araştırdığı konulardan biridir. Hem oyunların daha rahat oynanması için hem de bilgisayarınıza indirebilmek için FIFA 23 hangi bilgisayarlar kaldırır diye bakmanızda yarar vardır. Aynı zamanda oyunların bilgisayarınızda ne kadar yer kapladığını öğrenmek için de FIFA 23 kaç GB ram istiyor biliyor musunuz? Tüm merak edilenleri ile FIFA 23 önerilen minimum sistem gereksinimleri ve FIFA 23 PC kaldırır mı sorusunun cevabı sizlerle.

FIFA 2023 Sistem Gereksinimleri - FIFA 23 Kaç GB Ram İstiyor ve Önerilen Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Tüm dünyada oyun severlerin takip ettiği konuların başında FIFA 23 sistem gereksinimlerinin bilgisayarları tarafından karşılanıp karşılanmadığı var aslında. Herkesin merak ettiği sorulardan biri de FIFA 23 kaç GB ram istiyor ya da FIFA2023 hangi bilgisayarlar kaldırır şeklinde. Siz de bu soruların doğru cevaplarını arıyor ama bulamıyorsanız bu yazımız tam size göre. İşte tüm cevapları ile FIFA 23 PC kaldırır mı bilgisi ve FIFA 23 önerilen minimum sistem gereksinimleri bilgileri.

FIFA 23 Sistem Gereksinimleri

Sevdiğiniz bir oyunu bilgisayarınızda oynayabilmeniz için bazı sistem gereksinimleri bulunmaktadır. Bu sistem gereksinimleri FIFA 23 oynamak isteyenlerin de karşısına çıkar. FIFA 23 oynayabilmek için gerekli olan sistem gereksinimleri ise şöyledir;

  • Intel Core i5 6600k veya AMD Ryzen 5 1600 işlemci
  • 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 570 ekran kartı

FIFA 23 Önerilen Minimum Sistem Gereksinimleri

FIFA 23 indirebilmek için ve oynamak için bulunan bazı minimum gereksinimler vardır. İşte bilgisayarınızda bulunması gereken minimum sistem gereksinimleri listesi;

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i5 6600k veya AMD Ryzen 5 1600
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 570
  • DirectX: Sürüm 12
  • Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

FIFA 23 Kaç GB Ram İstiyor?

Bilgisayarınızda bu oyunu oynayabilmek için en temel kurulumu da içine dahil ederek 100 GB boş depolama alanı bulunması gerekir. Unutmamanız gereken nokta ise gelen güncellemeler ile birlikte oyunun boyutunun artacağıdır.

FIFA 2023 Hangi Bilgisayarlar Kaldırır?

Oyunları bilgisayarınızın kaldırıp kaldırmayacağını bilmeniz için işlemcisine bakmanız gerekir. FIFA 23 oyununu kaldıracak bilgisayarda aranan işlemci Intel Core i5-2300, / AMD FX-4350. Bellek: 8 GB RAM ve ekran Kartı GeForce GTX 660 Ti / Radeon HD 7790 olarak bilinmektedir.

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FIFA 2023 Sistem Gereksinimleri - FIFA 23 Kaç GB Ram İstiyor ve Önerilen Minimum PC Gereksinimleri Neler?
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