FIFA 2026 Dünya Kupası A Milli Takım muhtemel rakipleri: Türkiye hangi torbada yer alacak?

Türk futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği 2026 Dünya Kupası grup kura çekimi, bu akşam (5 Aralık 2025 Cuma) TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek. A Milli Takımımız, turnuvaya direkt katılım hakkı elde edemese de, play-off aşamasında mücadele edecek ve bu aşamayı geçmesi durumunda kuralar sonucunda muhtemel rakipleri belirlenmiş olacak. Kura çekimi ile Millî Takım'ın yer alacağı torba ve olası Türkiye'nin rakipleri merak konusu: