FIFA 2026 Dünya Kupası A Milli Takım muhtemel rakipleri: Türkiye hangi torbada yer alacak?

Türk futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği 2026 Dünya Kupası grup kura çekimi, bu akşam (5 Aralık 2025 Cuma) TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek. A Milli Takımımız, turnuvaya direkt katılım hakkı elde edemese de, play-off aşamasında mücadele edecek ve bu aşamayı geçmesi durumunda kuralar sonucunda muhtemel rakipleri belirlenmiş olacak. Kura çekimi ile Millî Takım'ın yer alacağı torba ve olası Türkiye'nin rakipleri merak konusu:
2026 Dünya Kupası grup kura çekimi, bu akşam (5 Aralık 2025 Cuma) TSİ 20.00'de Washington D.C.'deki John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası organizasyonu ise 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.
POT 1: Kanada, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya.
POT 2: Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya.
POT 3: Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika.
POT 4: Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, (İtalya-Kuzey İrlanda, Galler-Bosna Hersek), (Ukrayna-İsveç, Polonya-Arnavutluk), (Türkiye-Romanya, Slovakya-Kosova), (Danimarka-Kuzey Makedonya, Çekya-İrlanda Cumhuriyeti), (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo), (Bolivya-Surinam / Irak)
A Milli Takım, play-off turunda Romanya'yı elemesi halinde FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Türkiye, turu geçerse Dünya Kupası'nda 4. torbada yer alacak.