FIFA KITALARARASI KUPA FİNALİ! PSG - Flamengo maçı başladı mı, hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu mu?

FIFA'nın her yıl kıta şampiyonlarını bir araya getirdiği Kıtalararası Kupa'da finalin adı belli oldu. Libertadores Kupası şampiyonu Flamengo, ikinci turda Meksika ekibi Cruz Azul'u 2-1 ve play-off'ta Mısır'ın Pyramids takımını 2-0 yenerek finale yükseldi, doğrudan finale yükselen Avrupa devi PSG'nin rakibi oldu. PSG, kulüp tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazanmak isterken; Flamengo, Güney Amerika'nın gururu olarak kupayı Brezilya'ya götürmeyi hedefliyor.