Haberler Yaşam Haberleri FIFA KITALARARASI KUPA FİNALİ! PSG - Flamengo maçı başladı mı, hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 17.12.2025 21:52

Dünya futbolunun zirvesinde heyecan dorukta! FIFA’nın yeni formatıyla düzenlenen Kıtalararası Kupa’da (Intercontinental Cup) şampiyon belli oluyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG) ile Güney Amerika’nın en büyüğü Flamengo, dünya şampiyonluğu için karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği PSG - Flamengo final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Katar’da oynanacak bu dev finale dair tüm detaylar.

FIFA'nın her yıl kıta şampiyonlarını bir araya getirdiği Kıtalararası Kupa'da finalin adı belli oldu. Libertadores Kupası şampiyonu Flamengo, ikinci turda Meksika ekibi Cruz Azul'u 2-1 ve play-off'ta Mısır'ın Pyramids takımını 2-0 yenerek finale yükseldi, doğrudan finale yükselen Avrupa devi PSG'nin rakibi oldu. PSG, kulüp tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazanmak isterken; Flamengo, Güney Amerika'nın gururu olarak kupayı Brezilya'ya götürmeyi hedefliyor.

PSG - FLAMENGO FİNAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

FIFA tarafından açıklanan resmi takvime göre, bu büyük finalin tarih ve saat bilgileri şu şekildedir:

Detay Bilgi
Organizasyon FIFA Kıtalararası Kupa Finali
Maç PSG - Flamengo
Tarih (Ne Zaman) 17 Aralık 2025 Çarşamba
Saat (Saat Kaçta) 20.00 (TSİ)
Stadyum Ahmad bin Ali Stadyumu, Katar

PSG - FLAMENGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Beraldo, Marquinhos, Mendes; Vitinha; Neves, Kang-in; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Pereira, Lucas; Pulgar, Jorginho; Carrascal, de Arrascaeta, Everton; Plata

