Fikirleriyle Türkiye’ye yön verdi

Türk düşünce hayatının müstesna isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 43. yılında fikirleri, eserleri ve yetiştirdiği kadrolarla anılıyor. Üstad; yalnızca edebiyatın değil, fikir ve aksiyon dünyasının da en güçlü isimlerinden biri olarak, bugün başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin yönetici kadroları üzerinde derin iz bıraktı. Büyük Doğu idealiyle bir nesle istikamet çizen Necip Fazıl'ın ortaya koyduğu fikir mirası, aradan geçen yıllara rağmen milyonlarca insana hâlâ yol göstermeye ve ilham vermeye devam ediyor.

ŞAİRLERİN SULTANI

Türk Edebiyatı Vakfı tarafından 1980'de "Sultanu'ş Şuara" (Şairler Sultanı) unvanı verilen Kısakürek, 26 Mayıs 1904'te Çemberlitaş'ta dünyaya geldi. Kısakürek, dönemin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1924'te açılan yurt dışı eğitim bursu sınavını kazanarak 20 yaşında Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'ne Felsefe okumak üzere gitti. Paris'te bohem hayat sürdüğü için okulunu ihmal eden şair, 1925'te Türkiye'ye dönerek ilk şiir kitabı "Örümcek Ağı"nı çıkardı.

MİLYONLARI ETKİLEDİ

Kendi tabiriyle Allah ve ahlaktan bahsetmenin yasak olduğu bir dönemde meydan yerine çıkan Üstad Necip Fazıl, fikri derinliği ve hitabet gücüyle milyonları etkiledi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yönetici kadro üzerinde de derin tesirler bıraktı. Kısakürek, kendisiyle özdeşleşen ve pek çok entekeltüel ismin yer aldığı Büyük Doğu Dergisi'ni 512 sayıya ulaştırdı. Birçok kez mahkemelik olan usta kalemin yönettiği "Büyük Doğu" dergisi, çeşitli nedenlerden 14 kez kapatılıp yeniden açıldı. Yazıları sebebiyle ilk defa 1949'da cezaevine giren Kısakürek, aynı yıl yapılan seçimlerin ardından Demokrat Parti iktidarının çıkardığı Af Kanunu ile serbest kaldı. Dergiyi Büyük Doğu Hareketi'ne dönüştüren Kısakürek, 1963'ten itibaren Türkiye'yi dolaşarak fikirlerini konferaslar halinde anlattı. Miliyetçi ve mukaddesatçı gençlik kendisine üstad diye hitap etmeye başladı.

HAKİKATE AÇILAN KAPI

1934 yılında tanıştığı büyük İslam alimi Abdülhakim Arvasi hazretleri, Necip Fazıl Kısakürek'in üzerinde derin bir etki oluşturdu. Arvasi ile yaptığı sohbetler zihin dünyasını yeniden şekillendirdi. Hayatı mücadele ile geçen büyük şair 25 Mayıs 1983'te İstanbul Erenköy'deki evinde ebediyete irtihal etti.