Filament Nedir? Tekstilde Filament Ne Demek, Nasıl Üretilir ve Ne İşe Yarar?

Filament birbiri ile aynı olmayan iki alanın, ortak kullandığı bir kavramdır. Bu sayede kendisini ele alırken farklı alandaki bilgilere de hâkim olmamamız gerekti. Genel kültürü arttıran bu durum, bahsedilen kavrama nedir sorusunun sorulmasına olanak sağlamıştır. Özellikle kıyafet alanında bu kavramı düşünürsek büyük ipler gözümüzde canlanmalıdır. Dolayısıyla tekstilde Filament ne işe yarar tam yerinde bir sorudur. İşlevinin ne olduğunu anlatmaya başlarken Filament nasıl üretilir için de bazı yazılması gerekenler vardır.

Filament Nedir?

Filament kavramına günlük hayatta karşılaşma olasılığı çok da fazla değildir. Zaten ilk duyulduğunda da anlamsız gelebilecek bir yapıdadır. Yani bu kavram için çıkarım yapmak basit değildir. Kendisini ele almamız gereken birbirinden ayrı iki alan vardır. Bu farklılık neticesinde iki farklı alandan da bahsedilecektir. İlk olarak filament kavramı 3D boyutlu çıktılar kategorisinde ele alınacaktır. Önceden sadece kâğıt üzerinden çıktılar alabilirdik. Fakat şu an günümüzde bilgisayarlar sayesinde herhangi bir nesnenin, objenin üç boyutlu halini çıkarmak mümkündür. Bu mümkün olma durumu da filament kavramı ile sağlanmaktadır. Eğer üç boyutlu bir çıktı elde etmek istiyorsanız filamente ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca ek bilgi olarak filamentlerin makaralara sarıldığını ve farklı renklerde olduğu söylenebilir.

Tekstilde Filament Ne Demek?

Filament kavramını tekstilde ele alabileceğimiz gibi bir de üç boyutlu çıktılarda da ele alabiliriz. Bu durum yukarıdaki başlıkta detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Dolayısıyla sıra tekstil alanındaki filament kavramına gelmiştir. Tekstil alanı denince aklımıza dikiş makinesi, kumaş, makas, iplik, iğne gibi malzemeler gelir. Filament kavramı da aklımıza gelen bu malzemelerden birini kapsar. Yani filament aslında ipliktir. Fakat filament ipliğin bir özelliği vardır. Filament iplik kimyasal lif yöntemi ile üretilir. Aynı zamanda sonsuz uzunluğa sahip liflerden de üretilmektedir. Filament ipliğin üretildiği şekil ve malzeme önemlidir.

Filament Nasıl Üretilir?

Filament iki farklı alanda da bahsedildiği için hem üç boyutlu kategorisinde nasıl üretildiği hem de iplik olarak tekstil alanında nasıl üretildiğinden bahsedilecektir. Üç boyutlu çıktılar için filamentin üretimi çok basittir. Bu konudaki filamentin üretimi için bir makine gereklidir. Bu makine ise plastik ekstrüzyon makine olması gerekmektedir. Tekstil alanında yer alan filament ipliğin üretiminde ise poliamid, poliester, polipropilen gibi lifler gerekmektedir. Bu lifler iplik haline getirilir ve ortaya tekstil alanında kullanılan filament ipliği çıkar.