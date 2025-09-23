FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNAL MAÇI! 2025 FIVB Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız başarıya imza attı. Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finale adını yazdıra Filenin Efeleri Polonya karşısında mücadele edecek. Peki, Türkiye - Polonya voleybol çeyrek finali ne zaman, saat kaçta?
Filenin Efeleri ilk kez yükseldikleri çeyrek finalde Polonya karşısında parkeye çıkacak. Türkiye-Polonya 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 14:50'de başlayacak.
2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın kadrosunda yer alan oyunular ise şunlar:
Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija
Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu