Haberler Yaşam Haberleri FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNAL MAÇI! 2025 FIVB Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 23.9.2025 09:10

FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNAL MAÇI! 2025 FIVB Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Voleybol Takımımız, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek final maçına çıkıyor. Tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen ay-yıldızlıların rakibi Polonya oldu. Voleybolseverlerin heyecanla beklediği maçın saati, kanalı belli oldu. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Filenin Efeleri çeyrek final maçı tarihi...

FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNAL MAÇI! 2025 FIVB Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız başarıya imza attı. Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finale adını yazdıra Filenin Efeleri Polonya karşısında mücadele edecek. Peki, Türkiye - Polonya voleybol çeyrek finali ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE-POLONYA ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Efeleri ilk kez yükseldikleri çeyrek finalde Polonya karşısında parkeye çıkacak. Türkiye-Polonya 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 14:50'de başlayacak.

FİLENİN EFELERİ - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Polonya voleybol maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak

MİLLİ TAKIM KADROSU

2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın kadrosunda yer alan oyunular ise şunlar:

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

ARKADAŞINA GÖNDER
FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNAL MAÇI! 2025 FIVB Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz