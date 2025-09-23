FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNAL MAÇI! 2025 FIVB Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız başarıya imza attı. Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finale adını yazdıra Filenin Efeleri Polonya karşısında mücadele edecek. Peki, Türkiye - Polonya voleybol çeyrek finali ne zaman, saat kaçta?