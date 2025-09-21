FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNALDE! Türkiye - Polonya voleybol çeyrek finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Filenin Efeleri, son 16 turu maçında Hollanda'yı 3-1 yenerek çeyrek finalde Polonya ile eşleşti. Slobodan Kovac'ın başantrenörlüğünde büyük bir çıkış yakalayan A Milli Takım, tarihindeki ilk çeyrek finalini elde etti.Peki, Türkiye - Polonya voleybol çeyrek finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve Filenin Efeleri maçı hangi kanalda yayınlanacak?