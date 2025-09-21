FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNALDE! Türkiye - Polonya voleybol çeyrek finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Filenin Efeleri, son 16 turu maçında Hollanda'yı 3-1 yenerek çeyrek finalde Polonya ile eşleşti. Slobodan Kovac'ın başantrenörlüğünde büyük bir çıkış yakalayan A Milli Takım, tarihindeki ilk çeyrek finalini elde etti.Peki, Türkiye - Polonya voleybol çeyrek finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve Filenin Efeleri maçı hangi kanalda yayınlanacak?
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Filipinler'de düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 mağlup eden Filenin Efeleri, son 8 takım arasına adını yazdırarak büyük bir başarıya imza attı.
Filenin Efeleri ilk kez yükseldikleri çeyrek finalde Polonya karşısında parkeye çıkacak. Türkiye-Polonya 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçı 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Maçın saati henüz belli değil açıklandığında yer vereceğiz.
Türkiye - Polonya voleybol çeyrek final maçı karşılaşması TRT Spor ekranından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın kadrosunda yer alan oyunular ise şunlar:
Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija
Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu