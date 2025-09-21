Haberler Yaşam Haberleri FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNALDE! Türkiye - Polonya voleybol çeyrek finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 21.9.2025 08:44

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attı. Son 16 turu maçında Hollanda’yı mağlup eden Filenin Efeleri, turnuva tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ise Kanada’yı eleyen Polonya ile karşılaşacaklar.Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye - Polonya çeyrek final maçının tarihi ve saati, voleybolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - Polonya voleybol çeyrek finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Filenin Efeleri, son 16 turu maçında Hollanda'yı 3-1 yenerek çeyrek finalde Polonya ile eşleşti. Slobodan Kovac'ın başantrenörlüğünde büyük bir çıkış yakalayan A Milli Takım, tarihindeki ilk çeyrek finalini elde etti.Peki, Türkiye - Polonya voleybol çeyrek finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve Filenin Efeleri maçı hangi kanalda yayınlanacak?

FİLENİN EFELERİ TARİH YAZIYOR!

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Filipinler'de düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 mağlup eden Filenin Efeleri, son 8 takım arasına adını yazdırarak büyük bir başarıya imza attı.

TÜRKİYE-POLONYA ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?

Filenin Efeleri ilk kez yükseldikleri çeyrek finalde Polonya karşısında parkeye çıkacak. Türkiye-Polonya 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçı 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Maçın saati henüz belli değil açıklandığında yer vereceğiz.

FİLENİN EFELERİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Polonya voleybol çeyrek final maçı karşılaşması TRT Spor ekranından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

MİLLİ TAKIM KADROSU

2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın kadrosunda yer alan oyunular ise şunlar:

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

