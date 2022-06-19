Filenin Efeleri finalde! Türkiye Çekya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Avrupa Altın Lig finali Türkiye Çekya milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye A Milli erkek voleybol takımı Avrupa Altın Ligi'nde finale yükseldi. Üst üste üçüncü şampiyonluğu kazanmak isteyen milliler, finalde Çekya ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan'ı yarı finalde bu akşam eleyen Filenin Efeleri, şampiyonluk için son maçına çıkacak. Voleybol severler de Türkiye Çekya voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorusunu soruyor. Peki, Türkiye Çekya maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!