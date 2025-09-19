Haberler Yaşam Haberleri FİLENİN EFELERİ SON 16 TURUNDA! Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte A Milli Takım maç takvimi
Giriş Tarihi: 19.9.2025 15:32

Filenin Efeleri, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız devam ediyor. Namağlup şekilde son 16 turuna yükselen Türkiye, Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Hollanda voleybol maçının hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2025 A Milli Erkek Voleybol Takımı maç tarihleri hakkında detaylar.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda yeni bir sınava çıkıyor. Manila'daki güçlü performansıyla grubunu zirvede bitiren Filenin Efeleri, son 16 turunda Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Sporseverler ise Türkiye-Hollanda maçının saati ve canlı yayın detaylarını araştırıyor. Peki, Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİLENİN EFELERİ'NİN SON 16 TURUNDAKİ RAKİBİ BELLİ OLDU!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası son 16 turunda Hollanda ile eşleşti.

Milli takım, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada Kanada'yı 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı. G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi, B Grubu 2'ncisi Hollanda oldu.

HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Hollanda son 16 turu voleybol karşılaşması, 20 Eylül Cumartesi günü TSİ 10.30'da oynanacak.

HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Filenin Efeleri, rakibini elemesi halinde çeyrek finale yükselecek. Ay-yıldızlılar, çeyrek finale yükselmesi halinde ise Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

