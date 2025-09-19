FİLENİN EFELERİ SON 16 TURUNDA! Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte A Milli Takım maç takvimi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda yeni bir sınava çıkıyor. Manila'daki güçlü performansıyla grubunu zirvede bitiren Filenin Efeleri, son 16 turunda Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Sporseverler ise Türkiye-Hollanda maçının saati ve canlı yayın detaylarını araştırıyor. Peki, Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?