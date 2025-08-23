Filenin Sultanları 2. maç: Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Dünya Şampiyonası

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'daki FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda sahne alıyor. Filenin Sultanları maç programı adım adım izleniyor. Heyecanın dorukta olduğu karşılaşmalara galibiyetle başlandı. Peki; Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E grubunda mücadele ediyor.
İlk maça İspanya karşısında çıkan Filenin Sultanları 3-0 galibiyetle başladı.
25 Ağustos Pazartesi
TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan (TRT 1)
27 Ağustos Çarşamba
TSİ 12.00 Türkiye-Kanada (TRT 1)
A Grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır
B Grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya
C Grubu: Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan
D Grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya
E Grubu: Türkiye, Kanada, Bulgaristan, İspanya
F Grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika
G Grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam
H Grubu: Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Dünya Şampiyonası kadrosu ise şu şekilde:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın