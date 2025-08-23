Filenin Sultanları 2. maç: Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Dünya Şampiyonası

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'daki FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda sahne alıyor. Filenin Sultanları maç programı adım adım izleniyor. Heyecanın dorukta olduğu karşılaşmalara galibiyetle başlandı. Peki; Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?