Haberler Yaşam Haberleri Filenin Sultanları 2. maç: Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Dünya Şampiyonası
Giriş Tarihi: 23.8.2025 23:30

Filenin Sultanları 2. maç: Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Dünya Şampiyonası

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı. İspanya karşısında maça çıkan Milliler 3-0 mağlup ettikleri rakiplerine set vermedi. Sırada 2. maç var. Filenin Sultanları maç takvimi ile izlenmeye devam ediyor. Voleybolseverler Tayland'daki grup aşamasında E grubunda mücadele ediyor. Peki; Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları 2. maç: Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Dünya Şampiyonası

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'daki FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda sahne alıyor. Filenin Sultanları maç programı adım adım izleniyor. Heyecanın dorukta olduğu karşılaşmalara galibiyetle başlandı. Peki; Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FİLENİN SULTANLARI GALİBİYETLE BAŞLADI!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E grubunda mücadele ediyor.

İlk maça İspanya karşısında çıkan Filenin Sultanları 3-0 galibiyetle başladı.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları 2. maçında Bulgaristan karşısında mücadele edecek. 25 Ağustos Pazartesi günü TSİ 15.30'da başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

25 Ağustos Pazartesi

TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan (TRT 1)

27 Ağustos Çarşamba

TSİ 12.00 Türkiye-Kanada (TRT 1)

VOLEYBOL DÜNYA ŞAMPİYONASI GRUPLARI

A Grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır

B Grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya

C Grubu: Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan

D Grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya

E Grubu: Türkiye, Kanada, Bulgaristan, İspanya

F Grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika

G Grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam

H Grubu: Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Dünya Şampiyonası kadrosu ise şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

ARKADAŞINA GÖNDER
Filenin Sultanları 2. maç: Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Dünya Şampiyonası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz